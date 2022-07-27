Міністерство закордонних справ Естонії заборонило в'їзду до країни російської поп-групи "Руки вверх!". Про це йдеться у коментарі міністра закордонних справ Урмаса Рейнсалу.

Туристсько-розважальні поїздки для російських громадян не виправдані, особливо в контексті прийому російських артистів, які виїжджають в окуповані Росією регіони України з концертами.

МВС Естонії 25 липня відмовило членам групи "Руки вверх!" у в'їзді. Заборона запроваджена на п'ять років на тлі російського збройного вторгнення в Україні.

У березні "Руки вверх!" брали участь у концерті на честь так званого "Дня возз'єднання Криму з Росією".

Нагадаємо, у квітні 2022 року влада Естонії на п'ять років заборонила в'їжджати на свою територію російським співакам Філіпу Кіркорову та Поліні Гагаріній.