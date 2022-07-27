Українці зможуть отримувати інформацію про судові засідання та рішення в "Дії" [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
В Україні дозволять передачу інформації про судові засідання та рішення через додаток "Дія". Рада підтримала відповідний законопроект у другому читанні.
Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram.
Зміни були внесені до закону "Про судоустрій і статус суддів". Вони передбачають можливість надання інформації про суд, що розглядає справу, сторони спору та предмет позову, місце, дату та час судового засідання за допомогою мобільного додатку "Дія".
Також документ вводить норму, згідно з якою українці зможуть отримати через "Дію" рішення суду в електронній формі.
"Надання в такому вигляді інформації не матиме статусу офіційного повідомлення, але учасник судового процесу буде поінформований і зможе надалі вжити необхідних заходів для захисту своїх прав та інтересів", - наголошується в пояснювальній записці до законопроекту.
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