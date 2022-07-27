Німеччина схвалила продаж Україні 100 САУ PzH 2000 [ Редагувати ]
Уряд Німеччини схвалив продаж Україні 100 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 виробництва компанії Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Про це повідомляє Spiegel.
13 липня віцеканцлер Німеччини Роберт Габек дав згоду на продаж САУ. Звернення про купівлю PzH 2000 Україна направила ще у квітні.
За словами представника KMW, загальна вартість контракту на 100 самохідних артилерійських установок для України становить 1,7 мільярда євро.
Виробництво всієї партії САУ триватиме кілька років. Процес розпочнеться негайно.
Німецька самохідна артилерійська установка Panzerhaubitze 2000 оснащена 155-мм гарматою довжиною в 52 калібру, системою навігації, автоматизованою системою управління вогнем, автоматичною системою заряджання з боєкомплектом у 60 снарядів і 228 модульних метальних зарядів.
PzH 2000 здатна випускати 3 снаряди за 9 секунд або 10 за 56 секунд на дальність до 30 км.
Гаубиці належить світовий рекорд - на полігоні у ПАР вона вистрілила на 56 км снарядом V-LAP.
САУ Panzerhaubitze 2000
Нагадаємо, що нещодавно німецька влада анонсувала повний список озброєння, призначеного для української армії. До переліку увійшли сім гаубиць Panzerhaubitzen 2000 і запчастини до них.
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