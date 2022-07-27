За останні місяці статки українського бізнесмена Ріната Ахметова скоротилися майже на дві третини, однак він залишається найбагатшою людиною країни. Про це повідомляє Forbes Ukraine.

Якщо в лютому 2022 року статки Ахметова оцінювалися в $13,7 млрд, то до липня вони скоротились до $4,9 млрд.

Причина - гірничо-металургійна компанія "Метінвест", яка йому належить, втратила два головні підприємства в Маріуполі: "Азовсталь" і Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча (ММК). Ці заводи знищені під час штурму міста російськими окупантами.

У 2021 році "Азовсталь" і ММК виробили 8,6 млн тонн сталі, або 90% усієї сталі, яку виробила група. 40% українського металовиробництва припадало на ці заводи.

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Іншою втратою олігарха стала "Медіа Група Україна", яку Ахметов втратив після набрання чинності так званого антиолігархічного закону.

Рінат Ахметов добровільно відмовився від ліцензії на мовлення та втратив весь медіабізнес, який включав 10 супутникових та ефірних каналів, інтернет-ресурс "Сегодня", а також сайт і друкований журнал Vogue, онлайн-кінотеатр Oll.tv і супутникову платформу Xtra TV.

Друге та третє місце в рейтингу найбагатших людей України посідають Віктор Пінчук ($2 млрд) і Вадим Новинський ($1,4 млрд).