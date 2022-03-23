Заводы в Мариуполе при оккупации работать не будут - Ахметов [ Редактировать ]
Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов заявил, что его металлургические предприятия в Мариуполе не будут работать под российской оккупацией. Об этом бизнесмен заявил в комментарии американской газете "The Wall Street Journal".
Российские войска превращают Мариуполь в руины, убивают мариупольцев и бомбят заводы. Ни при каких условиях эти заводы не будут работать под российской оккупацией.
В городе, который уже почти месяц является эпицентром боевых действий на юге Украины, но не сдается, есть два крупных металлургических завода: "Азовсталь" и металлургический комбинат имени Ильича. На них работало около 40 тысяч человек.
По словам Ахметова, оба завода находятся под контролем Украины, но они временно закрыты.
"Азовсталь" - металлургическое предприятие полного цикла, входит в "Метинвест Холдинг" Рината Ахметова и Вадима Новинского. Предприятие производило плоский, сортовой и фасонный прокат, а также имело мощности по производству кокса.
По оценке заместителя мэра Сергея Орлова, к началу боевых действий в Мариуполе проживало от 350 тыс. до 400 тыс. жителей. Город разрушен на 80-90%.
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