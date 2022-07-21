Як протидіяти дезінформації в умовах війни та яка роль взаємодії громадянського суспільства й уряду у цій боротьбі

Сьогодні Україна захищає свою незалежність та територіальну цілісність на всіх фронтах. Війна не лише на полі бою, але й на інформаційному полі проти російського агресора ведеться щодня ще з 2014 року. Дезінформація, фейки, інформаційні та кібератаки - це вже звичні загрози для всього світу, та проти України така інформаційна зброя застосовується в