Нацрада анулювала ліцензії "Медіа Групи України" Ахметова [ Редагувати ]
Національна рада з питань телебачення та радіомовлення у четвер, 21 липня, анулювала ліцензії телевізійних компаній "Медіа Групи Україна" Ріната Ахметова. Засідання транслювалося наживо на YouTube Нацради.
Рішення стосується телеканалів "Україна", "Україна 24", НЛО TV, "Донбас", Індиго TV, Футбол 1, Футбол 2, Футбол 3, а також провайдерів "Медіа Групи Україна" - супутникової платформи Xtra TV та Oll.TV.
Також анульовані ліцензії футбольного клубу "Шахтар", регіонального телеканалу ТВ-5 та інших невеликих медіакомпаній Ахметова.
Ліцензії втрачають чинність з 22 липня. Голова Нацради Ольга Герасим'юк заявила, що закриття такого великого медіахолдингу в Україні відбувається вперше.
Таким чином, величезний медійний бізнес закрився. Завтра будуть опубліковані наші рішення, і з завтрашнього дня вважатиметься, що ці ліцензії втрачають чинність. Ці компанії ще працюють у марафоні сьогодні, відпрацьовують свої слоти і завершують.
Нагадаємо, що 11 липня група SCM повідомила, що Рінат Ахметов вирішив віддати усі ліцензії, якими володіє його "Медіа Група Україна", "на користь держави". Причиною бізнесмен назвав "закон про олігархів" і неможливість продати бізнес за шість місяців, які вимагає закон.
Нагадаємо, що у Зеленського відреагували на вихід Ахметова з медіа-бізнесу.
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