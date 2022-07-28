В Україні триває тестування абітурієнтів з дотриманням правил безпеки [ Редагувати ]
В Україні, майже під грифом "секретно", триває тестування абітурієнтів, які планують вступити у вищі навчальні заклади. Усе заради безпеки випускників та вчителів. Тому жодних офіційних коментарів, як проходить оцінювання, які труднощі під час тестування - немає. Усе розповісти освітяни обіцяють лише після того, як усі складуть тести, а це не раніше 10 вересня.
Нашій Христині Гашенко вдалося трохи дізнатися про особливості цьогорічного оцінювання знань. Деталі дивіться у сюжеті.
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За комп'ютером випускник 11 класу Маркіян. З ними ми зустрілися напередодні тестування. Зараз хлопець виконує останні завдання із математики. А далі ще потрібно повторити історію України. Цей предмет внесли до обов'язкового переліку - неочікувано для абітурієнтів.
Маркіян Галібей, випускник:
Трохи погано, бо я не планував її здавати. І це було несподіванкою для багатьох людей. Я готувався з репетиторами додатково онлайн.
Окрім історії України випускники складатимуть тести з української мови та математики. Кожен з трьох предметів має по 20 завдань. Новинкою цього року є мотиваційний лист, який потрібно подати у виш після тестів.
Маркіян Галібей, випускник:
Немає конкретних вимог до цього, як це буде все оцінюватися і твій мотиваційний лист ніхто інший не буде бачити. І ти не будеш бачити мотиваційний лист інших. А якщо в рейтингу, допустимо у тебе конкурсний бал буде вищий ніж в одного учасника, а його взяли, а тебе ні, то ти не перевіриш чи його мотиваційний лист справді кращий, чи ні.
І ось день тестування. З Маркіяном йдемо до школи.
Чи хвилюєшся, чи готовий складати тестування? - Не хвилююся, я готувався і це ні до чого хорошого не приведе. - Ну що ж, ми тоді бажаємо тобі удачі! - Дякую.
На порозі школи кілька десятків випускників. Запускають по списку. Знімати тестування не дозволяють. На Маркіяна чекатимемо ззовні. За дві години - саме стільки часу триватиме оцінювання.
Христина Гашенко, кореспондентка:
За правилами, якщо під час тестування оголосять повітряну тривогу, то всім, хто знаходиться у приміщенні мають зупинити оцінювання і пройти в укриття. Якщо тривога триватиме понад годину і 15 хвилин, то тести доведеться складати ще раз. Але, вже в інший день.
Загрози ракетного удару у Львові на час оцінювання не було. Тому Маркіян як і решта учасників - встигли скласти.
Маркіян Галібей, випускник:
Трошки важко було, що три предмети одночасно. Переключатися треба було.
Абітурієнти свої бали дізнаються одразу.
Маркіян Галібей, випускник:
Натискаєш завершити роботу і тобі комп'ютер сам вираховує скільки ти набрав тестових балів з якого предмету. Одночасно в мене математика - 200, українська мова - 190, історія - 186.
Всього на тестування на Львівщині зареєструвались майже 17 тисяч учасників. Найбільше - із Херсону та Харкова. Загалом по Україні - понад 180 тисяч абітурієнтів. Складати тести можуть і біженці за кордоном. Таких - 25 тисяч. Це ті випускники шкіл, які через мовний бар'єр планують навчатися в Україні.
Лариса Середяк, директор Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти:
Вища освіта в Німеччині є безкоштовна, але вона німецькою мовою, треба знати добре рівень німецьку мови. У Франції так само, частину місць у закладах вищої освіти дають безкоштовно для українців, який рівень підготовки, який рівень знань мови…ну, зрозуміло він має бути хороший, щоб сприймати знання уже для вищої освіти й тому ці діти, ці абітурієнти планують навчатися, обирати виші в Україні.
Скільки абітурієнтів уже склали тести - освітяни поки не називають. Усю інформацію обіцяють оприлюднити після завершення оцінювання, а це не раніше 10 вересня.
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