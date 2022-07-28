В Україні виявили 19 компаній, пов'язаних з великими російськими корпораціями. За клопотанням Генпрокуратури активи цих компаній за рішенням суду передали в управління державі. Загальна сума заарештованих активів становить 7,75 млрд грн. Про це повідомляє СБУ.

19 компаній були пов'язані з "Ростехом", "Роснефтью", "Газпромом", "РусАлом", "Росатомом", "Группой ГМС", "Татнефтью" та російськими банками, назви яких не наводяться.

На підставі матеріалів СБУ Офіс генерального прокурора країни звернувся з клопотанням до суду з проханням забрати виявлені активи на користь держави.

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Суд ухвалив передати активи Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА). Активи з російськими бенефіціарами заарештували в рамках розслідування кримінальної справи про вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, що 4 липня Генпрокуратура України заарештувала майно російських та білоруських підприємств загальною вартістю 360 млн гривень ($11,3 млн.). 27 червня були арештувані активи "Ростеху", "Татнефти" та "Русалу", сума яких оцінюється в 4,5 млрд гривень ($152,2 млн).