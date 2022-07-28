Українська влада та військові чітко усвідомлюють, що відбувається в Білорусі, і яка звідти може бути загроза для нашої держави. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі програми "Говорить великий Львів".

Ми усвідомлюємо, що відбувається на території Білорусі, розуміємо, наскільки існує та чи інша загроза. Можу сказати, що сьогодні наші війська готові до відсічі, якщо звідти йтиме ворог.

Данілов заявив, що не розкриватиме всіх деталей, які озвучують українські розвідники. Коментуючи ризик нападу білоруської армії на Україну, секретар РНБО нагадав, що президент Володимир Зеленський давав завдання перевірити Київщину, Житомирщину, Чернігівщину та Сумщину на готовність дати відсіч білоруським військам у разі вторгнення.

30 червня на засіданні Ставки верховного головнокомандувача порушувалося питання щодо захисту Рівненської АЕС, що знаходиться за 52 км від кордону Білорусі. Ці питання зараз перебувають на контролі глави держави.

Перевірку завершено, тепер є доручення перевірити ще два прикордонні з республікою регіони. Які саме - не уточняється.

Данілов заявив, що "жодної армії Лукашенка вже немає":

Країна "окупована РФ, повністю під контролем (стосовно військової складової) російських збройних сил, і сам Лукашенко вже навряд чи впливає на цей компонент.

Секретар РНБО заявив, що вранішні ракетні удари по Україні 28 липня були завдані з території Білорусі, і Мінськ "вже не контролює свій простір".

Нагадаємо, що Росія заявила про проведення масштабних військових навчань спільно з Білоруссю. Вони проходитимуть з 30 серпня до 5 вересня.