Понад 20 ракет з території Білорусі: подробиці ранкової атаки на Україну [ Редагувати ]
У четвер вранці, 28 липня, здійснили масований ракетний удар по північних областях України. Про це повідомляється у Facebook Оперативного командування "Північ".
З території Білорусі було випущено понад 20 ракет.
Поки відомо про прильоти дев'яти ракет по території гончарівської громади Чернігівської області, які впали в лісовий масив. Також працювала система протиповітряної оборони ЗСУ. Про жертви обстрілів поки не повідомляється.
За інформацією Telegram-каналу "Беларускі Гаюн", з 5:23 по 6:29 з аеродрому Зябровка близько Гомеля в бік України було запущено біля 25 ракет.
по темі
У росії визнали ракетний удар по Одеському порту, який був здійснений напередодні
У суботу, 23 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по території лінії розмежування у Запорізькій області та поблизу самого Запоріжжя
Ворог завдав по місту 476 ракетних ударів, знищивши його дощенту.
У четвер, 21 липня, окупанти завдали ракетного удару по центральному ринку Бахмута
Станом на ранок четверга, 21 липня, унаслідок ракетного обстрілу по Вінниці кількість жертв зросла