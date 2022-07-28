У четвер вранці, 28 липня, здійснили масований ракетний удар по північних областях України. Про це повідомляється у Facebook Оперативного командування "Північ".

З території Білорусі було випущено понад 20 ракет.

Поки відомо про прильоти дев'яти ракет по території гончарівської громади Чернігівської області, які впали в лісовий масив. Також працювала система протиповітряної оборони ЗСУ. Про жертви обстрілів поки не повідомляється.

За інформацією Telegram-каналу "Беларускі Гаюн", з 5:23 по 6:29 з аеродрому Зябровка близько Гомеля в бік України було запущено біля 25 ракет.