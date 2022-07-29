Ринок палива через війну постійно штормить. Кілометрові черги, ліміти, захмарні ціни і тотальний дефіцит - таку картину ми спостерігали в травні та червні. Причиною паливного апокаліпсису представники влади називали зруйновані війною логістичні шляхи. І просили дати їм трохи часу, щоб відновити та прокласти нові.

І ось - кінець липня… Як змінилася ситуація на АЗС? Де і за скільки можна нині заправитися? Наші кореспонденти провели інспекцію заправками Прикарпаття. Їх результати дивіться в наступному матеріалі.

Жанна Дутчак, кореспондентка:

Я за кермом, і бак в моїй машині - майже порожній. А це означає, що ми знову вирушаємо на ревізію франківськими АЗС. Півтора місяці тому ми вже перевіряли, де є паливо, та яка ціна. А ще намагалися самі заправитися бензином. Та у Франківську його тоді так і не знайшли. І були змушені шукати в селах. Чи змінилася відтоді ситуація? Чи є пальне і по чому? Їдемо шукати відповіді.

Тим же маршрутом, що і минулого разу. А ось і знайома АЗС.

Жанна Дутчак, кореспондентка:

Коли ми були тут в червні, електронне табло навіть не світилось. Бо палива не було. Взагалі. Сьогодні табло вже не порожнє. Є бензин - 52 за літр, та дизель за 56.

Дизель подешевшав на дві гривні. Ще й привозять частіше, каже начальник АЗС.

Ігор, начальник АЗС:

Простою нема, завжди у нас є паливо. Логістика налагодилася, з паливом проблем немає. Пʼятий є преміум, і дизель преміум.

А ось простого бензину і дизелю досі немає. Чому? І коли чекати на АЗС не знають. Але є й хороші новини - зникли ліміти. Якщо раніше наливали не більше двадцяти літрів, то тепер - скільки влізе… в бак.

Михайло, водій:

Нормальна ситуація. Дизель є. Мені все пасує.

Рушаємо далі…. В червні на цій заправці була кілометрова черга. Нині тут - лише декілька машин. Є і простий дизель, і преміум, а ще - газ. А ось бензину - немає …

Ярослав, працівник АЗС:

Ситуація покращується, ніж воно було раніше, але ще є якісь перебої. Є бензин і газ, але бензин як правило по паливним картках або талонах. А якщо більше, то можна вільно купити.

Євген заправляється майже щодня, багато їздить по роботі. Каже: ажіотаж зник десь три тижні тому. А разом із ним пішли вниз і ціни.

Євген, водій:

От дизельне паливо 56, а воно коштувало 58, десь на дві гривні дешевше на всіх заправках. Це мережеві. А такі заправки як приватні, то ще дешевше на гривню. Вже є на ринку достатньо палива, зараз нема з цим ніяких проблем.

І це справді так. Ми обʼїхали з десяток заправок - і ніде черг не побачили.

Ігор, начальник АЗС:

Бо всюди появилося і в конкурентів в наявності паливо є. Люди шукають де дешевше. Де заправлявся - там і вернувся. Бо тоді було де-небудь, аби лиш взяти, а зараз вже є вибір.

Андрій, водій:

Ціни практично на всіх заправках практично одинакові. Можуть відрізнятися на гривню-дві. Зрівнялися ціни навіть на легальних заправках, і легальних ціни зрівнялися. На нелегальній може бути на гривню дешевше, або навіть і дорожче.

Щодо цін на пальне, то вони у Франківську нині такі: газ найдешевший ми знайшли - 28.95. Дизель стартує від п'ятдесяти чотирьох гривень. Бензин - найдешевний - 48-90.

А ось що лишилося в дефіциті - так це девʼяносто другий. На жодній із АЗС ми його не знайшли. Шукає вже кілька тижнів його і франківець Іван. Для бензопили та мотоблоку. Бо ті працюють лише на цьому виді бензину.

Іван, житель Івано-Франківська:

Якщо поміняти на А95, то буде виходити із ладу цей господарський інструмент, тому що конструктором заложений А92 і не можна міняти на інший. Зараз у практично у кожного господаря є і у сількій місцевості, і на дачах ..мають мотоблоки.

Експерти кажуть: найближчим часом 92-й в Україні навряд чи зʼявиться. Бо його просто ніде брати. У Європі його не продають, а виробляли на Кременчуцькому НПЗ. Але російські ракети вивели його з ладу.