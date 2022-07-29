Молоді бізнесмени сподіваються на підтримку своїх проєктів на державному рівні.

Якщо відкривати свій бізнес - то патріотичний! В Україні - мода на все українське. Нові проєкти зараз зазвичай - соціально орієнтовані, підтримують армію та, звісно, сповнені національної самосвідомості. Наш Андрій Анастасов розшукав приклади нового бізнес-тренду - і готовий про них розказати.

Після двадцять четвертого лютого одесит Ян Шапіро принципово відмовився спілкуватися російською мовою - перейшов на українську. А згодом разом з друзями ризикнув започаткувати бізнес: відкрив український паб на березі моря. Тепер тут лунає лише наша музика…

Орка тіло ляже в грунт! Допоможе ЗСУ!

…а відвідувачам пропонують тільки українське пиво.

Воно не може не подобатись, тому що воно українське!

Концепція проста: просувати рідну культуру в Одесі, підтримувати економіку, займатися волонтерством та, звісно, розважати і підбадьорювати людей.

Ян Шапіро, засновник закладу:

В нас мета - утворити таку українську атмосферу, українські національні вечори. Тому отака концепція: щоб ти почував себе справжнім українцем, щоб ти пишався цим почуттям!

При цьому бізнес соціально відповідальний: половина персоналу - переселенці - з Миколаєва, Херсона та Маріуполя.

Олександр Усанов, бармен, переселенець з Миколаєва:

Одеса нас прийняла дуже з відкритими очима, з відкритими руками, дала нам таку можливість - пожити в першу чергу спокійно і заробляючи на якесь існування, це дуже, дуже важливо!

А це вже інший приклад. Одеситка Катерина у квітні започаткувала виробництво патріотичного мерчу. Спочатку дівчина думала, що вдасться продати лише кілька десятків футболок.

Катерина Липська, менеджер проекту:

За перші два тижні ми отримали сімсот замовлень, ха-ха-ха! Ми дуже швидко почали шукати нові виробництва, робити дозамовлення, докуповувати тканину, бо стало зрозуміло, що буде попит.

Так і сталося! Тепер тут виготовляють ще й панами, хустки, значки, шеврони та вже готуються шити й теплі речі для осінньої колекції. Третину продукції - відправляють закордон.

В нас було два переможця. Перший - це квітучий тризуб: його полюбляли саме чоловіки, а друге місце - майже з однаковою кількістю замовлень - отримало серденько "любіть Україну": його вже більш полюбляють жінки!

При цьому прибуток від продажу засновники проєкту відправляють на потреби Збройних Сил України.

Катерина Липська, менеджер проекту:

Ми пишаємося тим, що ми наразі вже зробили один мільйон донатів на ЗСУ і три з половиною мільйони вклали в економіку України - я думаю, що це велике досягнення для чотирьох місяців роботи.

У бізнес-середовищі кажуть: в Україні є тренд на започаткування патріотично налаштованого бізнесу. Комерсанти-початківці та ті, хто лише планує заснувати власну справу, зібралися, щоб поділитися ідеями, досвідом та лайфхаками. Представник військової адміністрації каже: треба ловити момент, адже світова практика показує: після війни в країні починається економічний розвиток.

Роман Григоришин, директор Департаменту інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності Одеської ОВА:

Я більш ніж переконаний, що цей сплеск економічний - БУМ, навіть, я сказав би, інвестиційної активності - він буде на території України після нашої Перемоги. Якісь перші такі дзвіночки - вони відчуваються вже зараз і це я вам скажу не тільки як держчиновник, а як в минулому людина, яка працювала в інвестиційній сфері.

Молоді бізнесмени сподіваються на підтримку своїх проєктів на державному рівні.

Ян Шапіро, засновник закладу:

В нас буде декілька років, щоб здійснити оцей шлях, оцю мету. Якщо ми всі об'єднаємось і будемо це робити, то через п'ять років ми побачимо нову Україну нашої мрії!

І вже з першого липня українці можуть отримати гранти від держави. Гроші надають на відкриття власного бізнесу. Головна вимога - створення робочих місць. Додаткову інформацію можна знайти на порталі "Дія".