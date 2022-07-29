Шукаю роботу. Від початку війни тисячі людей - і це не лише про переселенців - стали безробітними. Тож аби втримати людей на плаву під час хвилі безробіття, в Черкасах започаткували спеціальний проєкт. Жителям пропонують долучитися до громадських робіт. Це програма міського центру зайнятості та міськради. Поки людина шукає вакансію, вона може і корисну справу зробити, і ще й грошей підзаробити. Як працює проєкт і чи є охочі - розповість Станіслав Кухарчук.

Ось так вже місяць черкащанка Світлана приходить до міського центру зайнятості у пошуках роботи. Підприємство, де вона працювала бухгалтером, закрилося. Бідкається, знайти вакансію за її фахом зараз вкрай складно - конкуренція шалена. Та от за законом, після місяця пошуків, центр зайнятості має право пропонувати жінці і некваліфіковану працю.

Світлана - жителька Черкас:

Я ніколи не цуралась звичайної роботи, тому цей варіант я також розглядаю…але хотілося б, звичайно, працювати за фахом. Ну а далі буду бачити, як складеться ситуація.

Аби отримувати хоч якийсь заробіток та продовжити шукати роботу за фахом - таким як Світлана пропонують так звані "громадські роботи". Цю програму центр зайнятості запустив разом із мерією. Фінансування зарплат працівникам теж спільне. Така робота не потребує ні спеціальної освіти, ні досвіду.

Оксана Щербак - директор Черкаського міського центру зайнятості:

В основному - це робота з людьми, громадськими організаціями, та благодійними організаціями на сьогодні. Рішенням міської ради виписано десять роботодавців, відбувається співфінансування з нашого бюджету і з міської ради.

Роботодавці - це організації, які опікуються людьми з особливими потребами, жертвами домашнього насилля та вимушеними переселенцями. Пані Марія показує свій благодійний центр для жінок. Її організація теж увійшла у перелік громадських робіт.

Центр - це по суті невеличкий, але комфортний гуртожиток на вісім місць для жінок і їхніх дітей. Його запустили за кошти міськради та благодійників декілька років тому - спеціально для жертв домашнього насилля.

Марія Севериненко - Голова правління ГО "Позитивні жінки Черкаси":

Це було до війни і була потреба у жінок саме мати якийсь прихисток, якщо вона потерпає від домашнього насилля. Але в зв'язку з війною наші послуги трохи змінились і ми почали приймати жінок вимушено переміщених з інших областей.

Зараз у центрі чекають переселенців... А от зі соціальним супроводом майбутніх гостей поки проблема - не вистачає соціальних працівників. Оксана зголосилась надати свої послуги за програмою громадських робіт. Каже, на перший час - це непоганий варіант тримати себе на плаву.

Оксана - соціальний робітник:

Звичайно, це суттєва допомога, коли людина втрачає роботу і це єдина можливість заробити …офіційно, не десь там шукати невідомо якого, офіційна заробітна плата, яка враховується в твій стаж.

На зараз центр зайнятості та мерія профінансували зарплату для 70 людей задіяних у громадських роботах. Але якщо потреба у таких працівниках зростатиме - гроші обіцяють знайти.