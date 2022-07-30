ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів в Алчевську [ Редагувати ]
Українські військові знищили склад з боєприпасами росіян в окупованому Алчевську Луганської області. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
Трішки виспавшись після ночі #Дядичко_Ленд_Ліз разом із Бавовною і Селітрою завітали до Алчевська. Дуже добре чути на відео "як лопаються подушки і ковдри" на не "складі БК.
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