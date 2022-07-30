З Донецької області зобов'язані евакуюватись майже 200-220 тисяч людей. Серед них 52 тисячі дітей. Про це в ефірі національного телемарафону заявила віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Це обов'язок кожного дорослого члена сім'ї (евакуюватись). Наприклад, на Донеччині 52 тисячі наших дітей. Їх треба евакуювати, не можна наражати їх на небезпеку, залишаючи в зимовий період без тепла, без світла.

Загалом йдеться про 200-220 тисяч українців. Кабмін має план щодо їх подальшого розміщення та соціального захисту.

Ми маємо місця розміщення, ми розуміємо, що робитимемо з їхнім соціальним захистом, ми розуміємо, що їм потрібно зробити довідки ВПО, всі виплати мають бути виплачені, ми вже маємо цей план. Є розуміння, куди будуть розселені ці люди, в яких регіонах, де навчатимуться їхні діти.

Верещук у Telegran констатувала, що ворог продовжує цілеспрямовано руйнувати цивільну інфраструктуру на Донеччині: немає газопостачання, можливі проблеми з електро- та водопостачанням. Попереду осінньо-зимовий період. Тому, людей треба перевозити до більш безпечних регіонів. Особливо жінок, дітей, людей похилого віку, а також хворих і маломобільних.