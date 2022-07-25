Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За минулу добу ворог поранив 8 цивільних.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 24 липня росіяни поранили 8 мирних жителів Донбасу: 3 в Павлівці, 1 в Бахмуті, 1 в Галицинівці, 1 в Новомиколайлівці, 1 в Южному і 1 в Сіверському", - розповів він.

Відзначається, що з початку повномасштабного вторгнення ворожі війська вбили в Донецькій області 639 осіб, ще 1660 отримали поранення. Цифри вказані без урахування жертв і поранених в Маріуполі і Волновасі.