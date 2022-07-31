Від кінця лютого росію вже покинуло понад 16 тисяч євреїв

Росія культивує антисемітизм та закриває єврейські організації. Бо юдейська громада рф не підтримала війну проти України - заявляють громадські діячі. Тим часом Ізраїль, що від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну не поспішав підтримувати Київ, може змінити своє ставлення до ситуації.

Як москва сама перетворює Ізраїль на недружню державу? - розповість Ольга Жидецька.

Над євреями у росії гуснуть хмари - так ситуацію після початку повномасштабного вторгнення в Україну коментує тепер уже колишній головний рабин москви - Пінхас Гольдшмідт. Через свою антивоєнну позицію він виїхав до Ізраїлю.

Пінхас Гольдшмідт, колишній головний рабин москви:

На єврейську громаду чинили тиск, як на будь-які інші організації, особливо на освітні, щоб вони відкрито підтримували війну. А наша громада війни не підтримувала.

Днями за поданням російської влади розпочався суд щодо ліквідації представництва Єврейської агенції з репатріації "Сохнут" у рф. Офіційно - через низку порушень. Та найкрасномовніший серед закидів - сприяння еміграції вчених та висококваліфікованих працівників на шкоду росії. І це не єдина жертва погіршення російсько-ізраїльських відносин.

Авраам Шмулевич, історик, політолог, рабин:

Практически все еврейские организации еврейской федерации - к ним пришли предупреждения о том, что они являются иностранными агентами. Поскольку они получают деньги из-за границы.

Антисемітизм на державному рівні у росії загострився навесні - після початку бойових дій в Україні. Хоча Ізраїль зайняв дуже нейтральну позицію - і підтримку Україні висловив фактично лише на словах. Категорично відмовився постачати зброю та не приєднався до західних санкцій. За це керманич російського МЗС "віддячив", приписавши Гітлера до єврейського народу.

Так у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолюно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрость. Мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило евреи.

Глибина історичної обізнаності головного дипломата росії вразила ізраїльтян аж… до міжнародного скандалу. Заява справила ефект вибуху.

Дані Даян, голова меморіалу Голокосту "Яд Вашем":

Заява міністра закордонних справ лаврова є неправдивою, підлою і викликає найрізкіше засудження. Він по суті займається інверсією Голокосту, перетворюючи жертв у винуватців, і це непростимо.

Сімон Роберто, свідок Голокосту:

Російський міністр діє згідно з вказівками путіна, і це означає, що це каже путін. Гітлер не був євреєм, він ненавидів євреїв, так само, як путін та його міністр.

І хоч господар Кремля врешті мусив вибачитися перед Ізраїлем за свого язикатого міністра, осад у двосторонніх відносинах, як-то кажуть, залишився. Далі більше - москва ніби спеціально підштовхує Тель-Авів відмовитися від нейтралітету щодо України.

Авраам Шмулевич, історик, політолог, рабин:

Россия, в ответ на вежливый отказ Израиля администрации президента США поставить оружие Украине, закрывает "Сохнут", таким образом выбивая главный аргумент у противников помощи Украине.

Також - ніби на зло Ізраїлю - росія погодила постачання Сирії ЗРК С-300 і С-400. А в держдумі закликають визнати єврейську державу недружньою до рф. Тобто, кажуть експерти, двосторонні відносини стрімко котяться до "високих" радянських стандартів.

Авраам Шмулевич, історик, політолог, рабин:

Ну если они там в россии возвращают Советский Союз, то как можно не вернуть одну из главных отличительных черт - антисемитизм и антисионизм.

Та чи змусить це ізраїльську владу задуматися про перегляд своєї прохолодної позиції щодо війни в Україні? Досі уряд обмежувався засудженням воєнних злочинів та наданням касок і бронежилетів для українських рятувальників та іншої гуманітарної допомоги. Попри активну підтримку України з боку ізраїльського громадянського суспільства.

Тим часом євреї-вихідці з росії закликають своїх співвітчизників тікати звідти. Допоки залізна завіса не опустилася, а війна не принесла горя до їхніх родин.

Пінхас Гольдшмідт:

Якби росія хотіла припинити відплив мізків серед своїх найкращих учених і митців, найкращий спосіб зробити це - не закривати Єврейське агентство, а зупинити війну.

Від кінця лютого росію вже покинуло понад 16 тисяч євреїв. Загалом цьогоріч, за даними ізраїльського уряду, документи на репатріацію з рф подали понад п'ятдесят тисяч людей. Це майже вдвічі більше, ніж у попередні роки.