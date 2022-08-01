В Україні сьогодні, 1 серпня на більшості територій будуть дощт, очікуються грози. При цьому вдень місцями до +33.

За даними синоптиків, сьогодні в більшості північних, Полтавській та Харківській областях без опадів, на решті території короткочасні дощі та грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. При цьому переважно вітер буде східних напрямків 5-10 м/с.

Сьогодні в столиці мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +16 +18, а вдень +29 +31 градусів.