Україну в перший день серпня накриють дощі з грозамами [ Редагувати ]
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В Україні сьогодні, 1 серпня на більшості територій будуть дощт, очікуються грози. При цьому вдень місцями до +33.
За даними синоптиків, сьогодні в більшості північних, Полтавській та Харківській областях без опадів, на решті території короткочасні дощі та грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. При цьому переважно вітер буде східних напрямків 5-10 м/с.
Сьогодні в столиці мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +16 +18, а вдень +29 +31 градусів.
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