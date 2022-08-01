Британія незабаром передасть Україні військові кораблі [ Редагувати ]
Велика Британія незабаром передасть Україні кілька військових кораблів. Українські військові вже проходять відповідні навчання на них.
Про це повідомляє посол України в Британії Вадим Пристайко.
"На ньому вже зараз проходять навчання наші моряки. Вони керують кораблем, вони керують зброєю. Таких кораблів буде кілька", - розповів Пристайко.
Він зазначив, що після початку повномасштабної війни в Україні Туреччина повністю закрила протоки в Чорному морі для військових кораблів.
"Наші пріоритети зрушилися. Нам зараз потрібні протимінні кораблі. Два (кораблі - ред.) - це початкова цифра, з якою ми зараз працюємо. Це бойові кораблі, які знаходяться на озброєнні військово-морських сил Її Величності", - додав український посол.
За словами Пристайка, кораблі будуть спеціально підготовлені і оснащені спеціальним озброєнням і обладнанням, яке необхідно Україні.
"Але це не тільки два кораблі. У них є більше того ж класу. І на наявних кораблях зараз проходять навчання наші офіцери і моряки", - підсумував посол.
по темі
Тому військове керівництво рф вирішило перекинути туди підкріплення
Словенія готує для України новий пакет військової допомоги, в якому буде дослухатися до потреб української армії
США анонсували новий пакет військової допомоги для України
200 морпіхів 810-ої бригади морської піхоти Чорноморського флоту росії відмовилися повертатись на війну в Україну
Україна отримала від Італії новий пакет військової допомоги