Велика Британія незабаром передасть Україні кілька військових кораблів. Українські військові вже проходять відповідні навчання на них.

Про це повідомляє посол України в Британії Вадим Пристайко.

"На ньому вже зараз проходять навчання наші моряки. Вони керують кораблем, вони керують зброєю. Таких кораблів буде кілька", - розповів Пристайко.

Він зазначив, що після початку повномасштабної війни в Україні Туреччина повністю закрила протоки в Чорному морі для військових кораблів.

"Наші пріоритети зрушилися. Нам зараз потрібні протимінні кораблі. Два (кораблі - ред.) - це початкова цифра, з якою ми зараз працюємо. Це бойові кораблі, які знаходяться на озброєнні військово-морських сил Її Величності", - додав український посол.

За словами Пристайка, кораблі будуть спеціально підготовлені і оснащені спеціальним озброєнням і обладнанням, яке необхідно Україні.

"Але це не тільки два кораблі. У них є більше того ж класу. І на наявних кораблях зараз проходять навчання наші офіцери і моряки", - підсумував посол.