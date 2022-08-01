У понеділок, 1 серпня, з'явилася актуальна карта бойових дій в Україні на ранок. Про це повідомляється на сервісі Liveuamap.

За даними карти, зруйновано житлові будинки в Авдіївці, російська армія нічним обстрілом знищила одну з найбільших лікарень Миколаєва.

За даними Генштабу, окупанти ведуть наступ у напрямку Бахмута Донецької області, бойові дії продовжуються. Війська росії також намагалися провести розвідку позицій ЗСУ у напрямку Яковлівки, розвідувальну групу противника знешкоджено.