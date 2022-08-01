Утримати південь. Зараз це завдання номер один для окупантів. Росіяни перекидають війська на Херсонщину, бо бояться контрнаступу Збройних сил України. Бо наша армія вже влаштовує орді пекло. На тимчасово окупованих територіях вибухають машини з колаборантами, і горять склади з боєприпасами. Так, цими вихідними не встигли росіяни розвантажити поїзд із підкріпленням - як згоріло все. Докладніше - у сюжеті.

Вночі потужно палало в центрі Скадовська. Вочевидь, влучання припало на склад боєприпасів окупантів. Крім того, українські військові відмінусували ще чотири склади в Бериславському та Баштанському районах. А напередодні влучний удар з Хаймарса розгромив ешелон з 40 вагонів, що привіз на Херсонщину вороже підкріплення.

Владислав Назаров, спікер ОК "Південь":

Нашою авіацією нанесено два удари по ворожих опорних пунктах у районах Олександрівки та Благодатного, а ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань нанесено удар по ворожим станціям радіоелектронної боротьби в районі Біляєвки. Також отримано підтвердження влучання по ешелону з військовою технікою, боєприпасами й живою силою в районі залізничної станції Брилівка. Втрати дорозвідуються.

Військовим допомагають підпільники. В окупованому Херсоні партизани кілька днів тому підірвали машину колаборантів. І ось з'явилося відео цього моменту. Один представник так званою поліції загинув і ще один поранений.

Окупанти стягують свої війська на південь, повідомляють у Херсонській військовій адміністрації. Але вояки у вкрай деморалізованому стані, їх їзолювали на Арабатській стрілці.

Місцеві жителі зафіксували, що росіяни намагаються полагодити антонівський міст - важливий логістичний об'єкт. Навели понтонні переправи. А ЗСУ тим часом зробили непридатним для транспортування вантажів залізничний міст під Херсоном.

Життя місцевих мешканців на окупованих територіях півдня стає дедалі складнішим. Рашисти намагаються закріпитися в загарбаних містах.

Люди намагаються виїжджати. Є автобус до Запоріжжя, але шлях у кілька сот кілометрів може затягнутися на кілька днів. При цьому потрібно минути понад 40 блок-постів. Хтось наважується їхати через росію, а далі в Грузію або Європу. Проте треба бути готовим до фільтрації .

Анастасія, переселенка:

Мужчин вызывают отдельно и отдельно женщин, мужчинам устраивали разного рода собеседования, так это они называют. Они просто садят вас в определенный кабинет и говорят, ждите, вы сидите полчаса, час, а может быть и два часа, потом приходят 2-3 человека, смотрят на вас подозрительно и задают вопросы.

В окупованих населених пунктах Херсонщини колаборанти та зрадники готуються до фарсу, який чомусь називають референдумом. У місцевих пабліках люди розповідають, що тим, хто проти - погрожують примусовим виселенням до росії. Мовляв, у рф багато охочих оселитися на півдні України.