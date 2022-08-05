Керівниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук заявила, що її команда зробила все, щоб скандальний звіт про ЗСУ не був оприлюднений на англомовному сайті організації, але автори публікації не захотіли дочекатися коментаря Міноборони України.

Український офіс не був долучений до підготовки чи написання тексту публікації. І, на превеликий жаль, уже на початковому етапі розробки цієї доповіді ми зайшли у глухий кут, де аргументи нашої команди щодо неприпустимості і неповноти такого матеріалу не були враховані.

Глава Amnesty International заявила, що оприлюднений центральним офісом звіт є одностороннім, він не враховує позиці. української влади та силовиків.

Кожна людина з українського офісу Amnesty знає, що саме рф відповідальна за злочини агресії проти України... Із 24 лютого ми з українськими колегами без упину працювали над тим, щоби всі воєнні злочини були верифіковані та зафіксовані для міжнародної спільноти. Ми випустили понад два десятки матеріалів про злочини, вчинені російською федерацією на території України.

Покальчук заявила, що звіт Amnesty International вийшов через "бюрократію, нерозуміння локального контексту, негнучку система роботи, ігнорування думки української команди та позиції правозахисної спільноти в Україні".

Нагадаємо, що в Amnesty International заявили, що українські військові нібито створюють бази в житлових районах, школах і лікарнях, чим наражають на небезпеку мирне населення.

Українські урядовці у відповідь заявили, що Україна дотримується всіх законів ведення війни та міжнародного гуманітарного права. А звіт організації "створює фальшивий баланс між злочинцем та жертвою".

Журналісти "Інтера" зібрали заяви українських політиків щодо скандального звіту.