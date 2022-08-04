Міжнародна правозахисна організація Amnesty International звинуватила українських військових: як відреагувала влада [ Редагувати ]
І от на такому тлі масштабного злочину в Оленівці, оприлюднених фактів катувань українських полонених та щоденних терактів міжнародна правозахисна організація Amnesty International вирішила оприлюднити свій звіт. У якому звинуватила українських військових, увага, в тому, що вони, обороняючись, наражають мирне населення на небезпеку!
Мовляв, саме тому росіяни накривають вогнем мирні квартали. Тобто, дуже дивно інтерпретуючи ролі жертви та агресора.
Що саме сказано в звіті? І як відреагували наші чиновники - далі.
Українські війська порушують закони війни, розміщуючи бойову техніку та озброєння у школах, лікарнях і житлових районах. Таке опублікувала у своєму звіті міжнародна правозахисна організація Amnesty International. Мовляв, цим самим вони перетворюють ці об'єкти на... військові. І тоді росіяни накривають їх вогнем.
Ми задокументували зразок того, як українські війська наражають на небезпеку цивільних осіб і порушують закони війни, коли вони діють у населених пунктах. Перебування в обороні не звільняє українських військових від дотримання міжнародного гуманітарного права.
Така неоднозначна заява спричинила розривний ефект! Адже тут дивно сплутані ролі сторін: агресора та оборонця. Одним із перших відреагував радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Він написав, що Amnеsty International бере участь у російській кампанії дезінформації та пропаганди.
Єдине, що становить загрозу життю українців - це армія катів і ґвалтівників, яка прийшла в Україну влаштовувати геноцид. Наші захисники боронять свій народ та сім'ї. Життя людей для України є безумовним пріоритетом, саме тому ми проводимо евакуацію жителів прифронтових міст
Безпідставними такі звинувачення назвали у Міністерстві оборони:
Ганна Маляр, заступниця міністра оборони:
Хочу нагадати, що українська правоохоронна система та суди розслідували та виносили вирок тим військовим, які вчиняли злочини у зоні бойових дій. У нас багато таких прикладів. Якщо є факти, ми готові до розслідування, але тільки у рамках контексту, а не за голими звинуваченнями. Але поки ми чекатимемо російського ворога у полі, як дехто нам радить, росіяни займуть всі наші будинки.
Неабияке обурення звіт правозахисників викликав і в головного дипломата України Дмитра Кулеби.
Дмитро Кулеба, очільник МЗС України:
Але давайте чітко домовимося про розуміння простих речей: така поведінка Amnesty International - це не про пошук і донесення світові правди, це про створення фальшивого балансу між злочинцем і жертвою, між країною, яка сотнями і тисячами знищує цивільне населення, міста, цілі території, і країною, яка відчайдушно захищається, рятуючи свій народ і континент від цієї навали.
Не стримують емоцій українці у соцмережах. І запитують правозахисників з Емнесті. А де ж їхні звіти щодо масового убивства полонених в Оленівці? Або про катування і кастрацію наших солдат? І де врешті засудження, що ядерна держава РФ коїть геноцид в Україні в ХХІ сторіччі?
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