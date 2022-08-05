У Миколаєві пролунали потужні вибухи [ Редагувати ]
У Миколаєві зранку 5 серпня пролунали потужні вибухи. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
В одному з районів Миколаєва потужні вибухи. Прошу всіх не виходити з дому і триматись подалі від вікон!
Більше подробиць про жертви та руйнування поки не відомо.
Нагадаємо, вночі російські війська обстріляли передмістя Запоріжжя.
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