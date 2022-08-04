Черговий масований удар по Миколаєву. Росіяни накрили місто Смерчами. Гатили по приватних будинках та центру. Одна з ракет впала біля зупинки громадського транспорту. Минулося без жертв та постраждалих. Більше про ситуацію в Миколаєві - дивіться в матеріалі.

Центр Миколаєва. Житлові квартали. Після гучної ночі місцеві оговтуються від обстрілу.

Людмила Семенівна - жителька Миколаєва:

В 4 часа утра сильный взрыв, вспышка. Было страшно еще с вечера. Я ложилась и думала, что что-то будет. Мне все время страшно.

Оця величезна воронка - наслідок одного з влучань біля сміттєвих баків. Дивом снаряд не долетів до будинків. Але вибухова хвиля їх таки зачепила. За декілька хвилин до вибуху Наталія Тимофіївна саме вийшла з кімнати. І це, власне, її врятувало.

Наталія - мешканка пошкодженого будинку:

Взрыв - и полетели стекло и остальное. Именно удачно, что не тут. Тут дверь отлетела и влетела в средину комнаты. Тут падало на потолке, падало бы на меня.

Сусіди виносять сміття та намагаються зібрати уціліле. Тепер люди лишилися без даху, без дверей і без воріт.

А це вже інший район - також житловий квартал. І тут також був світанкового ракетний привіт від росіян. Уламки снаряду впали просто посеред вулиці.

Олег - мешканець пошкодженого будинку:

Начал выходить во двор и видим пейзаж конкретный. Двор снесло, что тут от ворот осталось! Выходим и видим сие чудо российской инженерии. Шугались очень долго, 2 часа нас еще трусило всех.

Тим часом рятувальники працюють на головному проспекті міста. На тільки-но відремонтованій ділянці дороги застрягла ракета, що не встигла вибухнути. Друга, неподалік, влетіла в тротуар.

Володимир Козирев - начальник групи піротехнічних робіт:

Сьогодні відпрацювали адреси, де було виявлено залишки РСЗВ Смерч. Було відпрацьовано 4 повідомлення та вилучено залишки.

У військовій адміністрації пояснюють: такими ракетними атаками ворог намагається миколаївців залякати. Та окрім обстрілів, росіяни активно застосовують і тактику поширення панічних чуток.

Дмитро Плетенчук - пресофіцер Миколаївської ОВА:

Щодо чуток, що ніби Миколаїв мають здати, обійти і тому подібне, яке вкидуються в український медіапростір. Хочу зазначити, що сьогодні саме той день, на який вони призначали чергове захоплення та обхід Миколаєва.

Тож містянам радять не довіряти сумнівним джерелам, використовувати лише офіційну перевірену інформацію та не ігнорувати сигнали тривоги.