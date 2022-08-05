Окупанти вдарили ракетами по передмістях Запоріжжя [ Редагувати ]
Вночі російські війська вдарили ракетами по передмістях Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Ворог і надалі не дає спокою Запорізькому краю. Зафіксовано прихід кількох ракет поруч з обласним центром. За попередньою інформацією жертв немає.
Судячи з камер спостереження, вибухи пролунали о 01:49 та 02:19.
Близько 22:00 4 серпня Старух повідомив, що росіяни вдарили по населених пунктах, розташованих поблизу лінії розмежування - селищ Новоолександрівської громади.
Частина населених пунктів залишилась без світла та водопостачання. Рятувальники ДСНС ліквідували всі пожежі.
Одна людина отримала осколкові поранення, їй надано першу медичну допомогу й ушпиталено.
Руйнування зазнали приватні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури, частина селищ залишилася без світла та водопостачання.
Нагадаємо, що ввечері 4 серпня окупанти вдарили по Харкову.
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