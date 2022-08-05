На Херсонщині ЗСУ знищили чотири ЗРК С-300 [ Редагувати ]
На Херсонщині ЗСУ знищили чотири зенітно-ракетні системи С-300. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у ранковому зведенні 5 серпня.
Достеменно встановлено, що з ворожих лав викреслено 39 рашистів, 4 зенітно-ракетні системи С-300, радіолокаційну станцію "Імбир", автоматичний міномет 82-го калібру "Волошка", 9 одиниць броньованої та автомобільної техніки.
Також знищено 3 склади з боєприпасами в Придніпровському, Херсоні та Токарівці.
ЗРК С-300 може збивати літаки, крилаті та балістичні ракети на дистанції від 5 до 150 км. При цьому, не важливо, на якій висоті летить ціль - 10 метрів або 27 км.
С-300 також можна переобладнати для завдання ударів ракетами по наземним цілям. Росіяни регулярно обстрілюють так Миколаїв і Харків.
ЗРК С-300
Нагадаємо, зранку окупанти знову обстріляли Миколаїв. Подробиць поки що немає.
по темі
На Херсонщині ЗСУ знищили російську батарею ЗРК С-300, яка атакували Миколаїв. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь"
Росія нарощує сили на Запорізькому та Херсонському напрямках. До північно-східних регіонів Херсона стягнуто велику кількість озброєння та військової техніки. На Криворізький напрямок окупант перекинув три батальйонно-тактичні групи з Новопавлівського напрямку, а також ввів одну таку групу на Запорізькому напрямку
На окупованій Херсонщині російські війська намагаються відремонтувати стратегічні для них мости, пошкоджені ракетними й артилерійськими ударами ЗСУ. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський
Російські війська проводять наступальну операцію на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається створити сприятливі умови для оволодіння Соледаром та Бахмутом, розширити контрольовану територію на західній околиці міста Донецьк. Бої тривають. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 5 серпня
Ввечері 4 серпня російські війська завдали ударів по Харкову. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він закликав людей залишатися в укриттях, оскільки зберігається загроза обстрілу