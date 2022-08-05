На Херсонщині ЗСУ знищили чотири зенітно-ракетні системи С-300. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у ранковому зведенні 5 серпня.

Достеменно встановлено, що з ворожих лав викреслено 39 рашистів, 4 зенітно-ракетні системи С-300, радіолокаційну станцію "Імбир", автоматичний міномет 82-го калібру "Волошка", 9 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Також знищено 3 склади з боєприпасами в Придніпровському, Херсоні та Токарівці.

ЗРК С-300 може збивати літаки, крилаті та балістичні ракети на дистанції від 5 до 150 км. При цьому, не важливо, на якій висоті летить ціль - 10 метрів або 27 км.

С-300 також можна переобладнати для завдання ударів ракетами по наземним цілям. Росіяни регулярно обстрілюють так Миколаїв і Харків.

ЗРК С-300

Нагадаємо, зранку окупанти знову обстріляли Миколаїв. Подробиць поки що немає.