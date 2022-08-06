"Заступник голови" з ЖКГ окупаційної адміністрації Нової Каховки Віталій Гура помер після замаху. Про це повідомила "заступниця голови військово-цивільної адміністрації" Херсонщини Катерина Губарєва.

Официально: заместитель главы администрации Новой Каховки по ЖХК Виталий Гура скончался от полученных ранений.

Замах на Віталія Гуру стався 6 серпня у нього вдома. В нього стріляли з пістолета Макарова. Його госпіталізували у тяжкому стані з численними кульовими пораненнями.

Напередодні стало відомо, що "голову" окупаційної влади Херсонщини Володимира Сальдо, госпіталізованого 4 серпня, ввели в медикаментозну кому. Лікарі підозрюють, що колаборанта могли отруїти.