Заступник гауляйтера Нової Каховки помер після замаху (відео) [ Редагувати ]
"Заступник голови" з ЖКГ окупаційної адміністрації Нової Каховки Віталій Гура помер після замаху. Про це повідомила "заступниця голови військово-цивільної адміністрації" Херсонщини Катерина Губарєва.
Официально: заместитель главы администрации Новой Каховки по ЖХК Виталий Гура скончался от полученных ранений.
Замах на Віталія Гуру стався 6 серпня у нього вдома. В нього стріляли з пістолета Макарова. Його госпіталізували у тяжкому стані з численними кульовими пораненнями.
Напередодні стало відомо, що "голову" окупаційної влади Херсонщини Володимира Сальдо, госпіталізованого 4 серпня, ввели в медикаментозну кому. Лікарі підозрюють, що колаборанта могли отруїти.
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"Главу" окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо, госпіталізованого 4 серпня, ввели в медикаментозну кому. 5 серпня він повідомив, що погіршення самопочуття стало результатом ускладнення після перенесеного коронавірусу