Протитанкові та протипіхотні міни, гранати та артилерійські снаряди. І уся ця зброя - просто посеред київських парків. Втім, абсолютно безпечна та з освітньою функцією. Столичні волонтери вирішили провести тиждень мінної безпеки та розповісти містянам про небезпеку, яку несуть вибухові пристрої. А також, як правильно діяти в разі виявлення небезпечного предмета. Побували на лекції й наші кореспонденти.

Усе це справжні вибухові пристрої, які після себе залишили російські загарбники, коли сунули на Київщину.

Після наступу на цю міну, йде вибух і відбувається травматична ампутація нижньої кінцівки.

Аби такої біди не сталося, лектори тренінгу з мінної безпеки у київському парку Партизанської слави радять запам'ятати всього лише три прості правила:

Не підходь, не чіпай, дзвони 101.

Усю теорію, яку Іван Шепелєв розповідає відвідувачам, йому самому щодня доводиться застосовувати на практиці. Роботи з розмінування на Київщині - хоч греблю гати!

Іван Шепелєв, заступник начальника групи піротехнічних робіт МРЦ ДСНС:

Сьогодні зранку ми також виїжджали на процес розмінування місцевості в Оболонський район. Це ліс Пуща, який знаходиться в тій місцевості. Лісники повідомили, що були виявлені залишки якоїсь ракети. Після прибуття фахівців на це місце, ми визначили, що цей предмет є залишком "Точки-У". Ці залишки були транспортовані на визначене місце і знищені.

Нерідко піротехніки знаходять яскраві підтвердження підлості російських загарбників.

Одні з найнебезпечніших є саморобні вибухові пристрої, заміновані в різноманітні побутові речі. Це можуть бути чайники, коробки. І, на жаль, це можуть бути іграшки.

По сусідству з наметом для дорослих - трохи менший, для дітей. Олег тепер знає - хитрощі рашистів безмежні! Такого навіть у відеоіграх - не зустрінеш.

Олег, син Тетяни:

В пральній машині можуть бути. В будь-яку річ може бути замаскована міна.

А ще Олег тепер твердо знає - найкраща зброя проти ворожих хитрощів - уважність та обізнаність. Про міни хлопець дізнався тут, певно, більше за багатьох дорослих.

Олег, син Тетяни:

Є протитанкові, а є протипіхотні. Протитанкові не працюють на звичайну людину. Є протипіхотні міни. Вони працюють на звичайну людину. Тому що у них там пусковий механізм...він працює з меншою вагою.

До дітей на лекції підхід лекторів особливий, ігровий!

Покинутий військовий намет... Не блукай, у кущі не ходи, зупинись і 101... - Набери!

До того ж усі міни та ракети, які піротехніки показують маленьким слухачам - вибухнути не можуть. Це макети. Та навіть цих - абсолютно безпечних предметів - тут торкатися не дозволяють!

Тетяна Юрчук, інструктор ДСНС:

Якщо ми будемо дозволяти показувати такий предмет руками, ми говоримо про те, що коли вони вийдуть. Вони зможуть побачити його і також будуть хотіти чіпати його руками. Нам головне донести, що цього робити не можна.

Проводити подібні заходи організатори мають намір не лише у Києві. Вже планують турне територіями, що були під окупацією рашистів.

Андрій Єрофєєв, виконавчий директор благодійного фонду:

Знайомого син каже, що ви настільки кльово провели урок, що мій син ні разу до телефону не потягнувся. Мені здається, що це гарний рівень уроків, які ми робимо.

Від контакту з мінами з початку повномасштабної війни в Україні отримали поранення - нерідко смертельні - понад п'ять тисяч людей. А тому і дорослих, і дітей рятувальники попереджають: якщо ви повернулися на деокуповану територію, кожен побутовий предмет може бути потенційно небезпечним!