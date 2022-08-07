Американська акторка Джессіка Честейн зустрілася у Києві з президентом України Володимиром Зеленським. Спільні фото з нею глава держави виклав у соцмережах.

Американська акторка Джессіка Честейн сьогодні в Україні. Для нас такі візити відомих людей надзвичайно цінні. Завдяки цьому світ іще більше чутиме, знатиме та розумітиме правду про те, що відбувається в нашій країні. Дякую за підтримку!

Перед зустріччю з президентом Зеленським акторка відвідала Ірпінь та дитячу лікарню "Охматдит". Американська артистка побачила наслідки збройного вторгнення росіян і поспілкувалася з малечею, яка лікується в "Охматдиті".

Джессіка Честейн відома за фільмами "Марсіанин", "Люди Ікс", "Агент Єва", "Небезпечна гра Слоун", "Дружина доглядача зоопарку". За фільм "Очі Таммі Фей" Честейн отримала премію "Оскар" за найкращу жіночу роль.

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни в Україні побували актори Анджеліна Джолі, Шон Пен, Бен Стіллер, гурт U2 й інші знаменитості.