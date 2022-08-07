Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільником Європейської ради Шарлем Мішелем. Про це голова держави повідомив у Twitter.

Однією з тем переговорів став ядерний терор з боку росії.

Зеленський поінформував Мішеля про ситуацію на фронті, а також про обстріли росіянами Запорізької АЕС.

Російський ядерний терор вимагає рішучішої відповіді від міжнародної спільноти - санкцій на російську атомну галузь і ядерне паливо.

Політики також обговорили запуск "зернового коридору" та підготовку до саміту Кримської платформи. Зеленський попросив президента Євроради посприяти якнайшвидшому розблокуванню пакету макрофінансової допомоги для України.