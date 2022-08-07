Зеленський провів розмову з головою Євроради: деталі [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільником Європейської ради Шарлем Мішелем. Про це голова держави повідомив у Twitter.
Однією з тем переговорів став ядерний терор з боку росії.
Зеленський поінформував Мішеля про ситуацію на фронті, а також про обстріли росіянами Запорізької АЕС.
Російський ядерний терор вимагає рішучішої відповіді від міжнародної спільноти - санкцій на російську атомну галузь і ядерне паливо.
Політики також обговорили запуск "зернового коридору" та підготовку до саміту Кримської платформи. Зеленський попросив президента Євроради посприяти якнайшвидшому розблокуванню пакету макрофінансової допомоги для України.
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