Президент України Володимир Зеленський зустрівся з голлівудським актором, режисером, сценаристом і продюсером Беном Стіллером, який відвідує Україну як посол доброї волі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Бен Стіллер завітали до Офісу глави держави після поїздки до деокупованих населених пунктів Київщини. Сьогодні він побував, зокрема, у зруйнованих житлових кварталах Ірпеня, де поспілкувалися з людьми, котрі пережили окупацію.

Одна справа - бачити ці руйнування по телевізору чи в соцмережах. Інша річ - побачити все це на власні очі. Таке вражає набагато сильніше.

"Те, що ви побачили в Ірпені, - безумовно, страшно. Але ще страшніше навіть просто уявити, що відбувається в населених пунктах, які досі під тимчасовою окупацією на сході", - заявив Володимир Зеленський.

Президент і Стіллер обговорили потреби тимчасово переміщених осіб в Україні, а також тих, хто перебуває в Польщі, яку голлівудський актор відвідав напередодні.

Окремо глава держави зробив акцент на порушенні прав примусово депортованих до Росії українців, зокрема дітей.

Нагадаємо, що під час нещодавнього візиту Анджеліни Джолі до Львова пролунала повітряна тривога, тож кінозірці довелося бігти в укриття.