На Вінниччині росіяни вдарили ракетами по військових об’єктах [ Редагувати ]
Російські війська в неділю, 7 серпня, завдали ракетних ударів по військових об’єктах у Вінницькій області. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
На жаль, маємо прильоти кількох ракет по військових об’єктах у Вінницькій області. Є постраждалі. Тип ракет встановлюють відповідні служби. З’ясовуються причини збою системи оповіщення про ракетну небезпеку.
Нагадаємо, що внаслідок обстрілів на Донеччині 7 серпня загинуло четверо мирних мешканців, шестеро отримали осколкові поранення.
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