Жіноча команда Україна вдруге в історії здобула "золото" на Всесвітній шаховій Олімпіаді, яка завершилася в індійському Ченнаї. Про це повідомляє FIDE.

Завдяки ключовим перемогам Марії Музичук та Анни Ушеніної Україна здолала Польщу з рахунком 3:1 і завоювала золоті медалі.

На шаховій Олімпіаді Україна виступила у жіночому турнірі у зірковому складі: Марії та Ганни Музичук, Анни Ушеніної, Юлії Осьмак та Наталії Букси.

До шахової Олімпіади українки підходили у статусі №2 рейтингу. Лідерками жіночого рейтингу були шахістки з Індії. Загалом у жіночому турнірі взяли участь 162 збірні.

Турнір проводився вперше за чотири роки. На попередній Олімпіаді у 2018 році українки посіли друге місце, поступившись Китаю.

Нагадаємо, що чинний чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен відмовився грати у матчі за світову шахову корону з росіянином Яном Непомнящим.