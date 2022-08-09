Українки вдруге в історії виграли шахову Олімпіаду [ Редагувати ]
Жіноча команда Україна вдруге в історії здобула "золото" на Всесвітній шаховій Олімпіаді, яка завершилася в індійському Ченнаї. Про це повідомляє FIDE.
Завдяки ключовим перемогам Марії Музичук та Анни Ушеніної Україна здолала Польщу з рахунком 3:1 і завоювала золоті медалі.
На шаховій Олімпіаді Україна виступила у жіночому турнірі у зірковому складі: Марії та Ганни Музичук, Анни Ушеніної, Юлії Осьмак та Наталії Букси.
До шахової Олімпіади українки підходили у статусі №2 рейтингу. Лідерками жіночого рейтингу були шахістки з Індії. Загалом у жіночому турнірі взяли участь 162 збірні.
Турнір проводився вперше за чотири роки. На попередній Олімпіаді у 2018 році українки посіли друге місце, поступившись Китаю.
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