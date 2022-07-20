Магнус Карлсен відмовився грати з росіянином за світову шахову корону [ Редагувати ]
Чинний чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен відмовився грати у матчі за світову шахову корону з росіянином Яном Непомнящим. Про це він заявив в інтерв'ю Unibet.
Норвежець розповів, що зустрівся в Мадриді з керівництвом Міжнародної шахової федерації (FIDE) та повідомив їх про своє рішення. За його словами, у FIDE йому озвучили низку зустрічних пропозицій, однак він все одно не гратиме з росіянином.
У нас була невелика дискусія... Однак моє рішення залишається чинним. Таке рішення мене влаштовує, і я багато думав над ним впродовж тривалого часу, понад півтора року. Я говорив з людьми з команди, з FIDE, говорив з Яном, і я сказав їм, що я не маю мотивації грати ще один матч за світову першість.
31-річний Карлсен вже чотири рази захищав титул чемпіона світу. Востаннє він виграв 2021 року в матчі з Яном Непомнящим.
Як і торік, його суперником мав стати росіянин Ян Непомнящий, який виграв турнір претендентів у Мадриді. Тепер матч за звання чемпіона світу проведуть Непомнящий і китаєць Дін Ліжень, який на турнірі претендентів посів друге місце.
Нагадаємо, що Всесвітню шахову олімпіаду 2022 року перенесли з Росії до Індії.
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