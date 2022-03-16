Всемирную шахматную олимпиаду перенесли из россии в Индию [ Редактировать ]
Совет Международной федерации шахмат (ФИДЕ) принял решение провести Всемирную шахматную олимпиаду-2022 в Индии (Ченнай). Об этом говорится в заявлении FIDE.
44-я шахматная Олимпиада должна была пройти в Москве и Ханты-Мансийске, но после вторжения россии в Украину ее решили перенести.
ФИДЕ одобрила заявку Индийской федерации на проведение соревнований в Ченнае.
Шахматная олимпиада пройдет в конце июля - начале августа, точные даты еще обсуждаются и будут объявлены в ближайшие дни.
Ранее Международная федерация шахмат (FIDE) отстранила шахматные сборные россии и Беларуси от участия в турнирах под эгидой организации.
При этом шахматисты из обеих стран смогут поучаствовать в индивидуальных турнирах под эгидой FIDE под флагом организации.
Напомним, что Магнус Карлсен разгромил россиянина и защитил титул чемпиона мира по шахматам.
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