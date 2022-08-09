Окупанти з РСЗВ обстріляли Нікопольський район [ Редагувати ]
Фото: structure.mill.ru
Окупанти обстріляли Мирівську громаду Нікопольського район. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Було випущено 40 пострілів з РСЗВ.
За попередніми даними, є двоє постраждалих - чоловік та жінка. Вони дістали осколкові поранення.
Також пошкоджено газопровід. Інформація щодо руйнувань ще з‘ясовується.
по темі
Prev Next
08 серпня 2022 15:30 Обстріл Харкова: десятки снарядів не розірвалися
Болвінов зазначив, що якби снаряди розірвалися, жертв могло бути значно більше
02 серпня 2022 11:00 14 прильотів: окупанти обстріляли прикордоння Сумської області
У вівторок вранці, 2 серпня, окупанти завдали мінометного удару по трьох громадах у Сумській області
26 липня 2022 18:30 Обстріл будинку культури в Чугуєві: з-під завалів дістали два тіла
Внаслідок обстрілу окупантами школи і будинку культури в Чугуєві 25 липня загинуло двоє людей
25 липня 2022 12:45 Обстріл в Чугуєві: під завалами знайшли 3 людей
Окупанти обстріляли Чугуєв з зенітно-ракетного комплексу С300.
21 липня 2022 10:14 По Харкову б'ють ракетами та з артилерії: усім пройти в укриття
У четвер, 21 липня, окупанти завдають ракетних ударів по Харкову