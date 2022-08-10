Аби бодай якось закріпитися на окупованих територіях, зважаючи на потужний партизанський рух та активність ЗСУ, росіяни почали готувати там псевдореферендум. Відбуватиметься він під дулами автоматів. Буквально. Людей будуть опитувати озброєні солдати!

Коли саме поки невідомо. Ймовірно, 11 вересня. Володимир Зеленський вже заявив: якщо росіяни таки зважаться на такий політичний спектакль - це поставить хрест у будь-яких переговорах.

Що відповіли у кремлі? І взагалі - навіщо москві потрібні ці псевдореферендуми, які не мають жодної юридичної сили.

Розтрощені школи, дитсадки, лікарні... Розбиті російськими снарядами будинки... На Запоріжжі окупанти нищать геть усе. Найбільше цілять по містах та селах Пологівщини. Та прилітає і в інші райони.

Галина, жителька Запорізького району:

Тут пожежі не було. А оце все повалялося, вся криша пішла, все пішло. Це було у нас, ну так сказать літня кухня попрощє, а то таке, як кладовка була все туди складала де, що було.

На тимчасово окупованих територіях росіяни тероризують та викрадають людей, мародерять. А ще - заливають у вуха людям пропаганду. І готуються до псевдореферендуму. Зокрема, і в Мелітополі. Про це повідомив гауляйтер Євген Балицький. У минулому двічі депутат. Спершу від партії регіонів, потім потрапив в Запорізьку облраду від "оппоблоку". Звісно, зараз вже підготовлений проєкт рішення про припинення його повноважень. А СБУ оголосила Балицькому підозру.

Артем Дехтяренко, речник СБУ:

Він не просто перейшов на бік ворога, а й заручився його підтримкою щодо силового захоплення влади в регіоні. Зокрема, за допомогою загарбників він примусив працівників місцевого самоврядування та комунальних підприємств визнати себе керівником "військово-цивільної адміністрації Запорізької області".

Про підготовку до псевдореферендуму Балицький повідомив на зборах російських посіпак у Мелітополі. Втім аби зібрати свій шабаш, колаборантам довелось завезти у місто масовку - сім сотень осіб з інших окупованих територій.

Іван Федоров, міський голова Мелітополя:

Ми чітко володіємо інформацією, що менш ніж 10% погодилося сказати під дулами автомата, що вони готові підтримати російську окупацію на території міста Мелітополь.

За словами Івана Федорова, під дулами автоматів окупанти збираються проводити й псевдореферендум. Сім днів військові ходитимуть по будинках та опитуватимуть людей. Утім коли саме почнеться це незаконне дійство - невідомо. Ймовірно, на початку вересня.

Олександр Старух, голова Запорізької обласної військової адміністрації:

В Україні ніхто під час війни референдум не проводить. І не оголошував по нашому законодавству. В росії нема законодавства, наскільки я знаю, про референдум, там референдуми взагалі не проводяться.

Іван Федоров, міський голова Мелітополя:

Звичайно ми розуміємо, що їх насамперед думка людей точно не цікавить і вони сфальсифікують такі дані, які їм поставлять з вищих кабінетів кремля, для того, щоб зробити пропагандистську картинку.

Про юридичну нікчемність таких псевдореферендумів говорять і в громадянській мережі "Опора".

Павло Романюк, Радник з юридичних питань громадянської мережі "Опора":

Вони порушують норми міжнародного права, зокрема, принцип політичної незалежності та територіальної недоторканості. Крім норм міжнародного права, звичайно, є порушення Конституції України.

Якщо окупанти проведуть псевдореферендум, то закриють будь-яку можливість переговорів. Це вже говорить Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський, президент України:

Позиція нашої держави залишається такою, як була і раніше: ми свого не віддамо нічого. А якщо окупанти підуть шляхом цих псевдореферендумів, то для себе закриють будь-яку можливість переговорів з Україною. І вільним світом, які російській же стороні однозначно будуть потрібні в певний момент.

У кремлі ж цинічно брешуть. За словами прессекретаря путіна - пєскова, росія не планує проведення референдуму. Мовляв, це люди хочуть. Тож українська влада вкотре закликає громадян на окупованих територіях - ігнорувати подібні політичні спектаклі загарбників.