У Маріуполі окупанти прив'язують гранати до дверей по всьому місту [ Редагувати ]
Окупанти залишає гранати не лише просто посеред вулиць чи у дворах Маріуполя, а на дитячих майданчиках і навіть прив'язаними до дверей будинків.
Про це повідомили у Маріупольській міськраді.
Незважаючи на обіцянки, досі не розмінували місто.
В мерії людей, які досі перебувають у місті, просять уважно пересуватися вулицями і дворами, а також не наближатися до невідомих предметів.
"Так окупанти "відповідально" ставляться до розмінування. Життя маріупольців для них нічого не вартує. Закликаємо жителів бути уважними", - йдеться у повідомленнію
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