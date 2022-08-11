Окупанти залишає гранати не лише просто посеред вулиць чи у дворах Маріуполя, а на дитячих майданчиках і навіть прив'язаними до дверей будинків.

Про це повідомили у Маріупольській міськраді.

Незважаючи на обіцянки, досі не розмінували місто.

В мерії людей, які досі перебувають у місті, просять уважно пересуватися вулицями і дворами, а також не наближатися до невідомих предметів.

"Так окупанти "відповідально" ставляться до розмінування. Життя маріупольців для них нічого не вартує. Закликаємо жителів бути уважними", - йдеться у повідомленнію