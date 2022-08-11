Туреччина розпочала видачу кримським татарам довгострокових дозволів на проживання [ Редагувати ]
Туреччина з початку серпня видає кримським татарам довгостроковий дозвіл на проживання. Рішення ухвалено з ініціативи глави МВС Сулеймана Сойлу в червні 2022 року, передає Anadolu.
За кримськими татарами визнали статус "співвітчизників з тюркським корінням". Під нього раніше потрапляли лише турки-месхетинці, уйгури й етнічні турки з Болгарії та Греції.
Іншим іноземцям для отримання довгострокової посвідки на проживання в Туреччині потрібно постійно перебувати в країні вісім років. З 2002 року громадянство Туреччини отримали близько 102 тис. турків-месхетинців і близько 6,8 тис. уйгурів.
Нагадаємо, що Туреччина після завершення війни допоможе відновити Харківську область України.
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