Туреччина з початку серпня видає кримським татарам довгостроковий дозвіл на проживання. Рішення ухвалено з ініціативи глави МВС Сулеймана Сойлу в червні 2022 року, передає Anadolu.

За кримськими татарами визнали статус "співвітчизників з тюркським корінням". Під нього раніше потрапляли лише турки-месхетинці, уйгури й етнічні турки з Болгарії та Греції.

Іншим іноземцям для отримання довгострокової посвідки на проживання в Туреччині потрібно постійно перебувати в країні вісім років. З 2002 року громадянство Туреччини отримали близько 102 тис. турків-месхетинців і близько 6,8 тис. уйгурів.

Нагадаємо, що Туреччина після завершення війни допоможе відновити Харківську область України.