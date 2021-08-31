ООН звинувачує Росію в катуванні кримських татар [ Редактировать ]
ООН звернулася до Росії через зникнення людей у тимчасово окупованому Криму.
Зокрема, представники Організації Об'єднаних Націй закликали припинити незаконну практику насильницьких зникнень і покарати винних. Таких випадків в ООН зафіксували 43 - це 39 чоловіків і 4 жінки.
Усіх їх катували, щоби змусити давати свідчення проти себе чи інших. Також в організації звернулися до Росії з вимогою з'ясувати долі всіх людей, які зникли в ОРДЛО з 2014 року.
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В організації звернулися до Росії з вимогою з'ясувати долі всіх людей, зниклих безвісти в ОРДЛО з 2014 року.
Зокрема, представники міжнародної організації закликали припинити незаконну практику насильницьких зникнень і покарати винних. Таких випадків в ООН зафіксували 43.
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