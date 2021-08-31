ООН звернулася до Росії через зникнення людей у тимчасово окупованому Криму.

Зокрема, представники Організації Об'єднаних Націй закликали припинити незаконну практику насильницьких зникнень і покарати винних. Таких випадків в ООН зафіксували 43 - це 39 чоловіків і 4 жінки.

Усіх їх катували, щоби змусити давати свідчення проти себе чи інших. Також в організації звернулися до Росії з вимогою з'ясувати долі всіх людей, які зникли в ОРДЛО з 2014 року.