У Мелітополі підірвали колаборанта з оточення Балицького - мер [ Редагувати ]
В окупованому Мелітополі внаслідок вибуху поранено колаборанта Олега Шостака - соратника гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
"По заслугам" отримав один з очільників виборчого штабу "єдиної рассєї" - керівник пропагандистського відділу роботи з ЗМІ Олег Шостак. Близький поплічник Євгена Балицького, який протягом довгого часу був маріонеткою його приватного місцевого телеканалу "МТВ-Плюс".
Тепер Шостак точно не зможе сидіти на стільці рівно - його частину тіла для сидіння буквально підірвано.
Російські ЗМІ інформацію про замах на Шостака не коментували. Водночас її підтверджує місцеве видання РІА Мелітополь.
Ныне Олег Шостак стал такой "важной персоной" - возглавляет департамент по связям с общественностью в военно-гражданской администрации Запорожской области. И отвечает за пропаганду псевдо-референдума.
Передвигался предатель по городу только в сопровождении конвоя. Возили его утром ежедневно на планерки из бизнес-центра гауляйтера Е. Балицкого в военно-гражданскую администрацию. Проживал коллабрант в микрорайоне. Там его и взяли за задницу партизаны.
Нагадаємо, що у Старобільську на Луганщині підірвали автомобіль з колаборантом.
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