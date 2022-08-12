В окупованому Мелітополі внаслідок вибуху поранено колаборанта Олега Шостака - соратника гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"По заслугам" отримав один з очільників виборчого штабу "єдиної рассєї" - керівник пропагандистського відділу роботи з ЗМІ Олег Шостак. Близький поплічник Євгена Балицького, який протягом довгого часу був маріонеткою його приватного місцевого телеканалу "МТВ-Плюс".

Тепер Шостак точно не зможе сидіти на стільці рівно - його частину тіла для сидіння буквально підірвано.