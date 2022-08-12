В Мелітополі прогримів потужний вибух [ Редагувати ]
В окупованому Мелітополі, в одному з мікрорайонів, прогримів потужний вибух. Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.
За попередньою версією, спрацював саморобний вибуховий пристрій.
Тільки що: один гучний вибух на мікрорайоні Мелітополя, в одному з дворів вулиці Гоголя. За попередньою інформацією спрацював саморобний вибуховий пристрій.
За словами місцевих жителів, після вибуху в бік мікрорайону поїхали машини швидкої допомоги.
Рух опору пильно стежить за колаборантами, знає кожного в обличчя і по імені й нікого не залишить без належної уваги. Збираємо більш детальну інформацію.
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