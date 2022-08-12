В окупованому Мелітополі, в одному з мікрорайонів, прогримів потужний вибух. Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

За попередньою версією, спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Тільки що: один гучний вибух на мікрорайоні Мелітополя, в одному з дворів вулиці Гоголя. За попередньою інформацією спрацював саморобний вибуховий пристрій.

За словами місцевих жителів, після вибуху в бік мікрорайону поїхали машини швидкої допомоги.