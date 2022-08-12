У Старобільську підірвали автомобіль з колаборантом - Гайдай [ Редагувати ]
В окупованому Старобільську підірвали автомобіль з місцевим колаборантом. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
В окупованому Старобільську так званий "начальник МРЕВ", в якого газова установка в автівці була встановлена, напевно, з порушеннями - чекає на свій квиток на концерт кобзона в лікарні у важкому стані. Велика дяка партизанам!
Нагадаємо, 6 серпня після замаху загинув заступник гауляйтера Нової Каховки Віталій Гура.
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