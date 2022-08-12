Україна послідовно звільнятиме всі свої території до виходу на кордони 1991 року, включно з Кримом. Про це міністр оборони Олексій Резніков заяви в ефірі DR Denmark.

Контрнаступ нам необхідний для звільнення територій, саме тому ми його анонсували як факт. Наші люди й партнери чекають на активні дії, наші партнери повинні знати, що нам для активних дій потрібно більше зброї. Наша головна мета - це звільнення всіх тимчасово окупованих територій у межах 1991 року. Включно з Херсоном, Маріуполем, Бердянськом, Луганськом, Донецьком, і, звичайно, Кримом.

Глава Міноборони заявив, що компроміси з Росією можливі лише тоді, коли Україна матиме стабільну підтримку союзників і розуміння архітектури безпеки на роки вперед.

Компроміс можливий лише коли росіяни виведуть війська з території України й обговорюватиметься питання сусідства між країнами після звільнення територій. Вони повинні будуть заплатити репарації за всю зруйновану інфраструктуру та всіх убитих українців - за вбивства, зґвалтування, тортури й усі злочини. Територіальний компроміс - це вихід України на кордони 1991 року.

Нагадаємо, що раніше Олексій Резніков заявив, що до України з Великої Британії прибула нова партія реактивних систем залпового вогню M270.