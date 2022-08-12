Резніков зробив заяву про "територіальний компроміс" з Росією [ Редагувати ]
Україна послідовно звільнятиме всі свої території до виходу на кордони 1991 року, включно з Кримом. Про це міністр оборони Олексій Резніков заяви в ефірі DR Denmark.
Контрнаступ нам необхідний для звільнення територій, саме тому ми його анонсували як факт. Наші люди й партнери чекають на активні дії, наші партнери повинні знати, що нам для активних дій потрібно більше зброї. Наша головна мета - це звільнення всіх тимчасово окупованих територій у межах 1991 року. Включно з Херсоном, Маріуполем, Бердянськом, Луганськом, Донецьком, і, звичайно, Кримом.
Глава Міноборони заявив, що компроміси з Росією можливі лише тоді, коли Україна матиме стабільну підтримку союзників і розуміння архітектури безпеки на роки вперед.
Компроміс можливий лише коли росіяни виведуть війська з території України й обговорюватиметься питання сусідства між країнами після звільнення територій. Вони повинні будуть заплатити репарації за всю зруйновану інфраструктуру та всіх убитих українців - за вбивства, зґвалтування, тортури й усі злочини. Територіальний компроміс - це вихід України на кордони 1991 року.
Нагадаємо, що раніше Олексій Резніков заявив, що до України з Великої Британії прибула нова партія реактивних систем залпового вогню M270.
по темі
Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення заявив про те, що Україна обов'язково поверне окупований Крим, а російська війна має закінчитися на півострові, де і почалася в 2014 році
Підозру у вчиненні державної зради за Харківські угоди, яка сприяла Росії в окупації АР Крим, отримав колишній міністр оборони України Михайло Єжель. Про це повідомило Державне бюро розслідувань
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що якби росія справді хотіла закінчення війни, то не стягувала б зараз резерви на український південь
Речник МЗС Олег Ніколенко заявив про те, що заклик посольства росії до страти бійців полку "Азов" не відрізняє російських дипломатів від військових їхньої країни
Оргкомітет українського етапу конкурсу "Міс Всесвіт" ("Міс Україна Всесвіт") і Анна Неплях, яка в ньому перемогла у 2021 році, звернулися до організаторів міжнародного конкурсу з проханням усунути від участі в ньому російську модель Ганну Ліннікову, яка перемогла в "Міс Росія"
Президент Росії Володимир Путін обговорив з постійними членами Ради безпеки Росії "питання забезпечення безпеки на військовому напрямку". Про це повідомляється на сайті Кремля. Під час засідання виступив міністр оборони Сергій Шойгу. Інші подробиці наради невідомі