До України з Великої Британії прибула додаткова партія реактивних систем залпового вогню M270. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Скільки саме РСЗВ отримала Україна, він не уточнив.

Глава Міноборони подякував за постачання міністра оборони Великох Британії Бена Уоллеса. Він зазначив, що збройні сили України "вміло використовують цю допомогу на полі бою".

UK promised, UK delivered! 🇺🇦🤝🇬🇧

More M270 MLRS arrived in Ukraine. Thanks to @BWallaceMP and all the 🇬🇧 people! Your support is amazing and so important for Ukraine. Our #UAarmy will skillfully use this "replenishment" at the battlefield.

P.S. More “gifts” will arrive soon. pic.twitter.com/DvVIpz6XjK