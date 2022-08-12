До України з Великої Британії прибула додаткова партія реактивних систем залпового вогню M270. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Скільки саме РСЗВ отримала Україна, він не уточнив.

Глава Міноборони подякував за постачання міністра оборони Великох Британії Бена Уоллеса. Він зазначив, що збройні сили України "вміло використовують цю допомогу на полі бою".

UK promised, UK delivered! 🇺🇦🤝🇬🇧

More M270 MLRS arrived in Ukraine. Thanks to @BWallaceMP and all the 🇬🇧 people! Your support is amazing and so important for Ukraine. Our #UAarmy will skillfully use this "replenishment" at the battlefield.

P.S. More “gifts” will arrive soon. pic.twitter.com/DvVIpz6XjK — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 12, 2022

Напередодні, 11 серпня, Бен Уоллес заявив, що Британія поставить Україні ще три РСЗВ M270 та керовані ракети M31A1 для захисту проти російської агресії. За його словами, максимальна дальність M31A1 сягає 80 км.

З 24 лютого Україна одержала від США 16 систем РСЗВ HIMARS. Поставлені з Британії системи M270 - аналог HIMARS. 8 серпня заступник голови Пентагону Колін Кол сказав, що Україна отримала достатню кількість HIMARS, і зараз США зосереджені на постачанні боєприпасів до цих систем.