Знищення Кримського мосту: Марченко розповів про необхідний захід для звільнення Криму [ Редагувати ]
Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко заявив про те, що Україна звільнятиме Крим військовим шляхом і знищення Кримського мосту - необхідний для цього захід.
Так. Ми й звільнятимемо його військовим шляхом. Ніхто від нього не відмовлявся. Крим – це Україна, це наша земля, там наші люди, котрі досі змушені сидіти в окупації. Ніхто не давав росії права прийти, забрати шмат землі і сказати, що "це моє".
За його словами, для визволення Криму потрібно знищити Кримський міст.
Це необхідний захід для того, щоб позбавити їх можливості надавати резерви та посилювати свої війська з території росії.
Марченко підкреслив, що Україна відвойовуватиме Крим, так само як відвойовуватиме Херсон, Луганськ та Донецьк.
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