На Каховській ГЕС відключена одна з турбін станції [ Редагувати ]
Одну з турбін Каховської ГЕС відключено через ризик займання олійного сховища. Про це повідомив ТАСС заступник директора Каховської ГЕС Арсеній Зеленський.
Сховище було пошкоджено ракетними уламками після вчорашнього обстрілу станції.
На даний момент у нас у строю три гідроагрегати. До влучення в районі північного торця було чотири гідроагрегати. Але у зв'язку з тим, що з'явилася небезпека розливу олії внаслідок попадання та розльоту уламків, шостий гідроагрегат для забезпечення безпеки станції було виведено з експлуатації.
Пошкодження, які можуть бути нанесені греблі Каховської ГЕС, становлять небезпеку для функціонування Запорізької АЕС, стверджує Зеленський.
12 серпня окупаційна влада Запорізької області заявила про намір законсервувати ЗАЕС через її регулярні обстріли станції. 11 серпня окупанти обстріляли її чотири рази, що стало приводом для скликання екстреного засідання ООН.
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