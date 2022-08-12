У Новій Каховці пролунали вибухи в районі ГЕС (відео) [ Редагувати ]
В окупованій Новій Каховці пролунали вибухи в районі Каховської гідроелектростанції, яка використовується росіянами як переправа через Дніпро. Відео зі звуками вибухів викладають в мережу місцеві жителі.
У районі Каховської ГЕС близько 14:00 пролунала серія гучних вибухів. У районі самої переправи через Дніпро помітили сильне задимлення.
Місцеві пабліки повідомляють про можливе влучення в район ГЕС, після вибухів у місті включили сирену тривоги.
Окупаційна влада Херсонщини повідомила, що ЗСУ випустили з РСЗВ HIMARS шість ракет. Колаборанти стверджують, що міст Каховської ГЕС після обстрілів не отримав пошкоджень.
Для російського окупаційного угруповання на правому березі Дніпра є чотири ключові мости: Антонівський залізничний та автомобільний, міст біля Каховської ГЕС та Дар'ївський міст через Інгулець.
Нагадаємо, що українські захисники знищили склад боєприпасів противника у селищі Веселе біля Нової Каховки.
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