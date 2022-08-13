Словаччина передала Україні чотири САУ Zuzana 2 [ Редагувати ]
Словаччина передала Україні чотири самохідні артилерійські установки Zuzana 2. Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.
Словаччина допомагає захистити життя невинних українців! Раді підтвердити, що перші 4 словацькі гаубиці Zuzana знаходяться в руках українських збройних сил і готові до розгортання для захисту від російських агресорів.
Самохідні гаубиці Zuzana 2 виготовляються з 1998 року, мають "натівський" калібр 155 мм і здатні бити на відстань до 40 км. Вежа здатна розвертатися на всі 360 градусів, а завдяки автоматиці кількість членів екіпажу зменшено до трьох.
САУ Zuzana 2 встановлені на шасі Tatra 8х8. Максимальна швидкість цих гармат - 80 км/год.
Нагадаємо, що Словаччина передасть Україні винищувачі МіГ-29.
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